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﻿日500民眾 為真子公主祝福

2017-09-16 列印
　　日皇明仁長孫女真子公主（下圖），早前宣佈與國際基督教大學同學小室圭內訂婚後，周四首度出席公務活動，前往岐阜縣多治見市，為自身擔任名譽總裁的美濃國際陶瓷器文化節主持揭幕儀式；期間約有五百名民眾在多治見站前等候，真子抵達現場時，圍觀民眾立即向她送上祝福，真子面露微笑答謝；亦有民眾請求真子代向小室表達致意，她則害羞地以手掩口。真子之後進入展館，欣賞各式展品。
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