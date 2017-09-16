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﻿勞斯萊斯研製無人軍艦

2017-09-16 列印
　　英國勞斯萊斯公司除生產豪華房車、飛機引擎外，亦有踏足造船業，該公司日前宣佈開始研製一款無人軍艦，軍艦以柴油、天然氣作為主要動力，太陽能作輔助能源，能夠持續航行一百天；軍艦預計搭載人工智能，由於它省卻船員起居、活動空間，故其船體不單較細，造價亦相對便宜。無人軍艦預計可用於海上巡邏、監視、後勤補給使用，甚至作為護衞艦。
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