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﻿白化長頸鹿現身肯尼亞

2017-09-16 列印
　　一個非政府動物保護組織早前在非洲肯尼亞出現一對白長頸鹿出沒片段。村民今年六月發現該對長頸鹿母子，牠們身因患上白變症，導致色素減少令出現體毛、皮膚變白，身上完全沒斑點，在茂密樹叢內行走時非常顯眼。有網民擔心，該對長頸鹿會淪為猛獸掠食、獵人槍殺目標。去年一月，非洲坦桑尼亞首次發現白色長頸鹿，到三月第二次發現其蹤影，今次是非洲第三次白長頸鹿，亦是歷來首段白長頸鹿影片。
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