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﻿戴妃純銀名片盒 拍賣逾16萬成交

2017-09-16 列印
        美國波士頓一間拍賣行，日前拍賣七十九件已故英國威爾斯皇妃戴安娜私人物品，其中一個由戴妃祖母送贈給她的純銀名片盒，以全場最高價二萬一千美元（約十六萬三千八百港元）成交；戴妃少女時代佩戴的「D」字吊飾，則以九千美元（約七萬零二百港元）成交；戴妃生前曾用過的晚裝手袋，成交價為七千四百美元（約五萬七千七百港元）；戴妃一本手寫法文詞彙書本以一萬五千美元（約十一萬七千港元）成交。拍賣行表示，會將部份收益撥捐慈善用途。
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