  • 2017年9月16日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 充電器CelineiPhone捐血補選

日報新聞 > 國際

﻿夜鸚鵡再現南澳 170年來首次

2017-09-16 列印
　　澳洲神秘夜鸚鵡被籲為世界最稀有鳥類，最近一次發現夜鸚鵡蹤跡，已是二○一三年在昆士蘭省和西奧省，而南澳省則是自一八四五年後，一直未有夜鸚鵡的蹤影，科學家更懷疑夜鸚鵡已絕跡南澳。澳洲野生動物保護協會兩名成員，今年七月在南澳艾爾湖北部觀察其他鳥類時，無意中在一個剛築好不久鳥巢內，發現一條夜鸚鵡羽毛，估計築巢的雀鳥是在周內在數百米收集該條羽毛，為一百七十年以來首次證實牠們在當地棲息。國際自然保護聯盟已將夜鸚鵡列為瀕臨絕種動物，估計野外數量只有五十至二百五十隻，數量且持續減少。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd