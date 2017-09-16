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﻿美科學家親身體驗 被電鰻電擊感覺

2017-09-16 列印
　　電鰻每次攻擊敵人時，均會跳出水面增強電壓，美國科學家卡坦尼亞早前決定親身體驗電鰻電擊威力，由於電鰻電力大小取決於其身形，為安全起見，他特意挑一條長約三十厘米、釋出電壓約五十安培的小電鰻。實驗證明，當卡坦尼亞欲捕捉電鰻時，電鰻會突然躍出水面攻擊其手臂，而電鰻跳躍高度與電力強度亦成正比。他形容，小電鰻放電攻擊的感覺有如碰到通電柵欄，其手臂之後並無出現麻痺或肌肉僵硬現象；並認為，大電鰻電放攻擊力可媲美警員電槍。
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