卡西尼號環繞土星13年後 墜落大氣層自毀
收購價勁跌 欲哭無淚 長者一車紙皮 買不到一個菠蘿包
本港回收業界不滿內地當局遲遲未向造紙廠發出最新第四季進口配額批文，導致大批本地廢紙未能出口，昨天發起罷收廢紙一星期，首日即令廢紙回收價跌至每公斤三角低位，拾荒幫補家計的基層市民首當其衝，有人大歎前路茫...
2017-09-16
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上海頒佈新規打貪 醫護受賄五千即釘牌
內地除經常發生「醫鬧」事件外，亦不時揭發醫護人員向病人家屬索取禮金，或收受藥廠回佣。上海衞計委昨實施新規定，醫護人員若收受賄賂五千元人民幣或以上，院方會即時解僱有關人士，當局亦會吊銷其執業資格，即時賄款不足五千元人民幣，涉事人要面臨行政處分。 昨日實施的《上海市醫藥購銷領域商業賄賂不良記錄管理規定》，規定醫療衞生機構工作人員不得利用職務之便，收受藥廠商回佣或禮卡、購物券、物品、宴請、旅遊等利益。 若受賄金額達五千元人民幣或以上、逾兩次收受商業賄賂、主動索取賄賂，醫院會解僱有關人士，當局亦會吊銷其執業資格；即使受賄金額不足五千元人民幣，涉人亦面臨批評教育、行政警告、降...
2017-09-16
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研究貓是否為液體 奪搞笑諾獎
美國《科學幽默雜誌每年均會諾貝爾各獎項大揭盅前，搶閘頒發搞笑諾貝爾獎項。今年的搞笑物理學獎得主是法國研究員法爾丹，他受喵星人將自己塞進玻璃杯、水桶、水槽中的網上照片啟發，二○一四年發表「一隻貓可以同時是固體和液體嗎？」研究報告，令他拿下獎項；而搞笑經濟學獎得主羅克洛夫、格里爾，則針對問題賭徒和普通賭客展開實驗，邀請對抱着一條一米長鱷魚，研究該行為如何影響對方賭博決定。
2017-09-16
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將軍澳晉海下周開價
近數年將軍澳南有多個新盤排隊登場，均錄得理想銷情，最新焦點又回到日出康城一帶，其中新地及港鐵合作發展的日出康城4A期晉海，是日出康城內首個有提供一房戶型新盤，面積由318方呎起。項目連日來開放多個示範...
2017-09-16
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北韓再射導彈 恒指曾挫263點
北韓再射導彈，令到地緣政治局勢再度升溫，恒指受拖累周五最多曾挫263點，低見27514，及後回升，恒指收市升30點，報27807。在炒股不炒市之下，內房股表現一枝獨秀，融創中國（1918）更大升逾12%。 鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，北韓再射導彈，港股的反應相對日本和南韓的股市更大，她相信即時心理影響居多，對市況影響不大，只是近期恒指在28000關有阻力，導致周五北韓射導彈成為市況調整的藉口。 熊麗萍預期本月21日美國聯儲局議息，有可能公佈縮表詳情，故投資者以觀望態度為主。 恒指收報27807，升30點或0.11%；國企指數收報11067，下滑33點或0.3%，...
2017-09-16
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後防不濟 攻力補救 紅軍小勝格
利物浦英超和歐聯連續兩場狂失七球，後防問題嚴重，今晚聯賽主場迎戰有射手基斯活特腳風正順的般尼，隨時再遇考驗。不過，般尼過往造訪晏菲路往績甚差，估計紅軍可望小勝對手。（now621台、LeSports HK App周六晚上10:00直播） 利物浦踏入九月英超先吞曼城五蛋，上場歐聯又2:2遭西維爾逼和。兩戰失七球足見後防漏洞百出，領隊高普坦言︰「要解決後防問題，己隊上下都需要有百分之百的進步才可。」 相反，般尼開季表現予人驚喜，曾作客3:2擊敗車路士及作客1:1逼和熱刺，今季新加盟的紐西蘭前鋒基斯活特腳風正順，近兩輪均能破網，預料可給利物浦一定壓力。 然而，般尼造訪紅軍...
2017-09-16
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精明狂掃 寢室廚房用品
Zoey平日要照顧一家大小，單是怎樣為家庭精明消費就要大傷腦筋，得悉AEON由即日起至9月20日舉行「開倉大特賣」，多款激抵家庭電器、名牌廚具、寢室用品等，均以低至三折發售，一於一次過大手入貨。 寢室...
2017-09-16
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熱情人妻 箍嫩夫 45歲洪欣 同老公互餵魚蛋
下月就踏入46歲嘅美魔女人妻洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，婚後為夫誕下萌爆女兒晞彤，加埋大仔浩鋒，一家四口好幸福。日前晚上，素顏洪欣與老公帶17歲仔去銅鑼灣買電器和睇電腦。一家人睇嘢有商有...
2017-09-16
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巴士的點評——「我睇你唔到」，族群仇恨就會消失嗎？
多所大學爆出宣傳港獨風波之後，反對其做法者，大致有兩種應對：一種是熱處理，例如三十九名建制派議員要求教育局採取措施，防止類似事情發生；另一種態度是冷處理，例如行政會議召集人陳智思說，「院校內發生的事，除非去到觸犯法律的時候，政府干預的程度，亦不應該太大……社會有空間容許學生表達不同政見，底線是校內校外都不可以違法，現階段政府不應該主動向院校施壓。」 我過去對政治衝突都屬冷處理派，認為最好講少兩句，不要激發矛盾。但近年見到香港政治情況急轉直下，就開始懷疑自己睇法是否正確。最近收到一位讀者電郵，說過去見到我經常說大學生激進化，以及大學的粗口文化，覺得我的講法誇大。直至最近見到前...
2017-09-16
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頭號目標——通勝根本泥料
第三場五班一六五○米。此場有半數馬是前領或前置型，而且「開心美麗」和「漸信名駒」均由見習生執韁，另獨沽一味靠放的「非凡者」又排在外檔，形勢上除了早段步速會快之外，亦確保了佔取了領先位置的馬不能在中段按慢，換言之，步速應有利後追馬發揮。 「通勝」已在五班打滾了兩季，而且上季在谷草一哩取勝也要借助雷神的騎功，照理即使現評分與贏馬時一樣，也沒多大優勢可言。不過此駒有一特別之處，就是之前在港三季都未嘗跑過泥地，反映方嘉柏對其泥地性能沒甚憧憬，可是上季548場次初跑泥地一六五○米，走勢卻叫人另眼相看，似乎是練者一直看漏了眼。要知該仗步速不利後追，而「通勝」留至包尾入直路後，直路初段還...
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