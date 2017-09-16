﻿卡西尼號環繞土星13年後 墜落大氣層自毀

第三場五班一六五○米。此場有半數馬是前領或前置型，而且「開心美麗」和「漸信名駒」均由見習生執韁，另獨沽一味靠放的「非凡者」又排在外檔，形勢上除了早段步速會快之外，亦確保了佔取了領先位置的馬不能在中段按慢，換言之，步速應有利後追馬發揮。 「通勝」已在五班打滾了兩季，而且上季在谷草一哩取勝也要借助雷神的騎功，照理即使現評分與贏馬時一樣，也沒多大優勢可言。不過此駒有一特別之處，就是之前在港三季都未嘗跑過泥地，反映方嘉柏對其泥地性能沒甚憧憬，可是上季548場次初跑泥地一六五○米，走勢卻叫人另眼相看，似乎是練者一直看漏了眼。要知該仗步速不利後追，而「通勝」留至包尾入直路後，直路初段還...

2017-09-16