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﻿卡西尼號環繞土星13年後 墜落大氣層自毀

2017-09-16 列印
　　美國太空總署土星探測器卡西尼號執行長達二十年的探測火星任務後，昨日將儲存的數據、圖片發送返地球後，衝向土星大氣層自毀，結束圍繞土星飛行十三年的旅程，總署並將透過影片分享網站YouTube頻道直播卡西尼號自毀畫面。 重二點五公噸的卡西尼號一九九七年在佛羅里達州升空，歷經七年時間飛行抵達土星軌道，過去十三年間它發現「土衞六」存在液態甲烷海洋、「土衞二」表層下蘊藏海洋，是孕育生命有利條件之一。
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