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﻿澳男勇救擱淺大白鯊

2017-09-18 列印
　　海洋殺手大白鯊令人聞風喪膽，澳洲雪梨一名男子仍奮不顧身拯救一條擱淺沙灘的大白鯊。三十三歲布霍爾特（Karl Bucholtz）近日在雪梨曼利海灘（Manly Beach），發現人群正圍觀一條受傷擱淺的大白鯊，立即脫下長褲，上前徒手拉着鯊魚尾部，將牠拖入海中。當鯊魚被拖到淺水處亦一直未有放手，直至布霍爾特被剛湧至的海浪沖跌時才放手，他迅速爬起身才跑離岸邊，提防被鯊魚襲擊。布霍爾特事後稱，當日認為自己需要出手幫忙，不能眼看着牠死亡。

　　這條鯊魚早前亦曾擱淺該沙灘，被當地人稱為「Fluffy」，後來被放回大海，豈料近日再次被沖上岸。
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