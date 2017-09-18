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﻿全球規模最大 慕尼黑啤酒節揭幕

2017-09-18 列印
　　年度的德國慕尼黑啤酒節周六揭幕，吸引來自全球各地逾六百萬名遊客前來狂歡，一嚐美味的德國啤酒。這項全球最有名的啤酒節活動舉行至下月三日結束，期間遊客可下載應用程式，顯示附近有空位的帳篷，也可協助尋找走失的親友，而最大的帳篷可容納高達一萬人。要嘆杯啤酒代價不菲，一公升啤酒售價高達十點九五歐羅（約一百港元）。

　　受恐怖襲擊疑慮影響，去年入場人數大減，主辦單位希望今年參加人數會有所上升。當局自去年已加強保安，今年便禁止攜帶背包以及大手提包，入口部署逾六百五十名保安，較去年多二百人，並加裝閉路電視鏡頭，以及設立新的廣播系統，以德語、英語和巴伐利亞語三種語言提醒遊客。
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