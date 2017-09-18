  • 2017年9月18日 星期一
  • 31º
  • 69%
熱門： 電音節廢紙回收海洋公園城巴女編劇

日報新聞 > 國際

﻿伊萬卡成紐約客整容樣辦

2017-09-18 列印
　　美國第一千金伊萬卡的美貌迷倒不少裙下之臣，更成為整容樣辦。紐約一名整容醫生指，自去年共和黨初選以來，前來要求以伊萬卡的容貌為整容藍本的病人急增。當地著名整容醫生諾曼﹒羅（Norman Rowe）說，在去年夏天後至今，多達五十名病人要求將自己的樣貌變成伊萬卡的模樣，接受手術部位包括隆顴、修飾鼻子及弄大眼睛。

　　若要快速達到效果，可注射肉毒桿菌及注入填充物，一般花費三萬至四萬美元（二十三萬四千至三十一萬二千港元），若要達到永久效果，則要隆顴及隆鼻，索價四萬五千至五萬美元（三十五萬一千至三十九萬港元）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd