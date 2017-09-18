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﻿日自動販賣機限定：可樂咖啡

2017-09-18 列印
　　日本又一提神飲料！日本最新推出一款名為「Coca-Cola Coffee Plus」的可樂咖啡，對想喝咖啡又想飲汽水的人來說可謂兩全其美。

　　這款可樂咖啡售價一百三十日圓（約九港元），限定於東北及東海部份地區的自動販賣機有售，其外觀跟傳統紅罐可樂相似，只是在「Coca-Cola」白色字體下多了三粒咖啡豆，每六點四安士含有三十四毫克咖啡因，咖啡因含量比傳統可樂約多出一半。

　　不過，一名日本人試飲過後說：「坦白說，這並非十分美味，但並非如想像般差。」
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