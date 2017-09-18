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﻿「泰利」襲九州 逾644航班取消

2017-09-18 列印
　　颱風「泰利」昨早在日本九州鹿兒島縣登陸，狂風暴雨令九州陸空交通大亂，至少六百四十四班航班被取消，九州新幹線部份班次也要停駛。「泰利」登陸鹿兒島後，已減弱為強烈熱帶風暴，以緩慢速度向東北移動，趨向本州。預料關東及關西地區包括東京會受到影響。

  九州電力公司表示，直至日本時間昨午一時（香港時間中午十二時），已造成鹿兒島、熊本及宮崎三縣，共三千二百戶停電。

   截至當地時間昨早九時，出現一小時一百一十毫米的驚人雨量。
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