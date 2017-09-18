﻿「泰利」襲九州 逾644航班取消

九州電力公司表示，直至日本時間昨午一時（香港時間中午十二時），已造成鹿兒島、熊本及宮崎三縣，共三千二百戶停電。
截至當地時間昨早九時，出現一小時一百一十毫米的驚人雨量。
露天音樂節恐淪為毒品溫牀！西九文化區前日舉辦「Road to Ultra」電子音樂節，其間四名男女先後暈倒送院，其中一人不治，另外三人情況危殆。警方事後在場內發現少量毒品，消息指當中至少兩人有吸毒徵狀...
2017-09-18
南韓大型企業樂天瑪特在中國經營的超市生意大受打擊。近日有傳準備撤離中國市場的樂天瑪特一百一十二間分店的出售程序並不順利，有關方面提出的收購報價，遠比樂天瑪特的帳面價值低出三成。 韓聯社昨引述樂天集團和投資銀行界消息稱，樂天瑪特最近與北京華聯集團討論分店出售事宜，但華聯對收購「面露難色」。其後樂天瑪特又與泰國正大集團等進行談判，但這些企業的收購報價，遠比帳面價值低逾三成，談判沒有進展。 投資銀行界有關消息人士指，樂天急於出售，因此在談判中處於不利位置，而收購方也很清楚樂天的處境，大幅壓價，加上受到中國反「薩德」措施影響，中國樂天瑪特今年上半年銷售額為去年的五分之一，因...
2017-09-18
澳洲有一隻樹熊爬進一輛汽車的車軸內，卡在車轆旁，結果隨同汽車行駛十六公里後才被司機發現，幸好成功獲野生動物救援人員救出，幸無大礙，已被放回野外。 當該輛汽車停泊在南澳省首府阿得萊德郊區山丘時，這隻可愛樹熊便爬進車軸內，司機開車時並不知道軸內藏有一隻樹熊，直至開車行駛了十六公里，才赫然察覺有異，司機隨即停車，並聽見樹熊受驚的哀號聲。司機即時報警，由消防員拆下輪子，好讓野生動物救援人員把樹熊救出，發現樹熊並沒有受傷，只是有點驚慌。 經過約一星期的人工餵養後，這隻樹熊已被放回野外。
2017-09-18
近數年將軍澳南有多個新盤排隊登場，均錄得理想銷情，最新焦點又回到日出康城一帶，其中新地及港鐵合作發展的日出康城4A期晉海，是日出康城內首個有提供一房戶型新盤，面積由318方呎起。項目連日來開放多個示範...
2017-09-16
上周五美股無懼地緣局勢緊張，三大指數齊齊創新高，其中道指更連創4個交易日收市新高。至於本周則踏入美國聯儲局議息時間，本周四會有議息結果，市場均關心聯儲局的縮表規模和時間表，分析預期本周港股以拉鋸為主，恒指在27500至28000點徘徊。 上周五港股美國預託證券（ADR）幾乎全部向上。滙控（005）折合港元收報75.36元，較本港收市升0.01%；騰訊（700）則收報341.38元，升0.76%；中移動（941）則升0.64%。 耀才證券研究部總監植耀輝表示，除了要留意聯儲局的縮表規模外，縮表後的後續安排亦要關注，同時今年內加息的機會，或會因美國8月份錄得通脹按年升1...
2017-09-18
切爾達上輪西甲終止兩連敗走勢，主場1:0擊敗艾拉維斯，一箭定江山的射手麥斯高美斯延續今夏加盟後的大順腳風，聯賽上陣三場入三球。這名烏拉圭前鋒今晚西甲作客仍未開齋的愛斯賓奴，有力再次成為取勝功臣，一於捧客勝。（now632台周二凌晨3:00直播） 上輪西甲切爾達地頭憑前鋒麥斯高美斯一箭定江山，一球小勝艾拉維斯，終結聯賽頭兩輪不敵皇家蘇斯達和貝迪斯的劣績。這名二十一歲烏拉圭箭頭今季甫加盟即迅速融入球隊，聯賽上陣三次共入三球。教練烏蘇爾大讚此子的表現：「我們控制了整場比賽的節奏，其中麥斯高美斯的表現一流，把握機會入球，帶領球隊迎來首勝。」 再者，麥斯高美斯身旁還有前利物浦...
2017-09-18
秋天氣候乾燥，不但肌膚缺水，就連秀髮亦變得乾旱，這時更要小心挑選洗護及漂染產品，呵護脆弱的頭皮和乾枯受損的髮質！ 文︰Angel部份圖片︰黃幹文模特兒︰Sana K 提到髮質問題，我們大都只會...
2017-09-18
范冰冰前日「三喜臨門」，繼男友李晨在她的36歲生日派對上求婚成功後，兩人前晚拍拖趕赴內蒙出席「金雞獎頒獎典禮」，並憑電影《我不是潘金蓮》榮登影后寶座！難怪冰冰昨日在社交網表示「我的人生完美了，我很幸福...
2017-09-18
西九文化區苗圃公園前日舉辦的電子音樂節，有四人送院，一人不治。警方在現場檢獲少量懷疑毒品，揭發場內可能有濫藥情況。事件令人聯想到十多年前盛極一時的狂野派對，後來演變成毒品派對，經警方大力掃蕩才得以遏止。今次事件反映毒販可能已滲入音樂活動中，警方及音樂會搞手須攜手合作，打擊毒害。 毒品如何滲透入音樂節，尚待警方進一步調查。今次事件涉及的Road to Ultra音樂節屬國際知名的電子音樂活動，吸引外國樂迷參與，門票一早售罄。這類國際音樂盛事，本港應多舉辦和支持，但如果被毒品滲透，甚至因此搞出人命，則「省招牌」不成，更令活動變質，對樂迷和本港聲譽並非好事。 有需求便會有供應，毒...
2017-09-18
開鑼至今五個賽馬日，田泰安乃唯一次次贏馬的騎師，已經累積九W，暫隨莫雷拉之後居次席。不過田泰安未敢沾沾自喜，坦言馬季才剛開始，後事難料，但他定必會趁旺繼續數胡，藉以爭取更多支持。周三谷中夜戰其八匹座騎...
2017-09-18