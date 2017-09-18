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﻿英警拘恐襲疑犯原為敍利亞難民

2017-09-18 列印
　　英國倫敦上周五發生的地鐵炸彈爆炸案再有新進展。當地警方昨公佈於當地時間上周六（十六日）晚上在倫敦西部豪恩斯洛拘捕第二名懷疑涉案的二十一歲男子。

　　警方早前公佈於同日上午先在多佛爾港離境大堂拘捕首名疑犯，為一名十八歲男子，其後大批全副武裝警員大舉搜查倫敦西南市郊森伯里一帶，疏散六十多名居民，設立大範圍封鎖區，據英國傳媒報道，該名青年為敘利亞難民，被捕時正打算逃離國外。
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