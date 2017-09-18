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﻿聖路易市爆抗議　毀市長住所

2017-09-18 列印
　　美國密蘇里州聖路易斯市早前有白人警察槍殺黑人脫罪，示威抗議活動進入第二天。有示威者遊行穿越兩個高檔商場、酒吧及餐廳區，高呼「黑人生命很重要」及「爭取自由是我們的責任」等口號。連日的示威抗議已造成至少十一名警察受傷、三十三人被捕。另外，市長克魯森（Lyda Krewson）的房屋遭到損毀，被示威者投擲石塊及潑漆。
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