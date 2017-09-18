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﻿前游擊隊員成烏拉圭首位女副總統 Ex-guerrilla is first female Uruguay VP

2017-09-18 列印
　　Lucia Topolansky, senator and wife of ex-President Jose Mujica, has become Uruguay's first female vice-president. A former left-wing guerrilla like her husband, she escaped prison, spent 13 years in jail, and survived torture.BBC

　　烏拉圭參議員、前總統穆希卡的妻子托波蘭斯基成為該國首位女副總統。與丈夫一樣，她是前左翼游擊隊員，越過獄，坐過十三年牢，受過酷刑。英國廣播公司





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