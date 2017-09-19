﻿美駐古巴使館受襲 16人遭音波損聽力

美國國務卿蒂勒森周日表示，華府正考慮關閉駐古巴大使館，但現階段未作出最後決定。
而古巴總統勞爾亦關注部份美國外交人員疑遭神秘聲波攻擊受傷一事，並允許美國聯調局派員到哈瓦那調查。
西貢蠔涌舊亞視片廠一五年六月被警方發現懷疑爆炸品，事後五名男子被控串謀製造炸藥及管有炸藥等共五罪，案件昨天在高院正式開審。控方指，五名被告涉串謀製造爆炸品，其中兩名被告背包內更搜到可製造爆炸品的物質。...
2017-09-19
內地恒大地產董事長許家印，昨日憑逾三百九十億美元資產，超越騰訊主席馬化騰、阿里巴巴主席馬雲、萬達集團董事長王健林，登上《福布斯》中國首富之位，其全球排名亦上升至第十五位。 《福布斯》去年十月底公佈，許家印資產約達九十七億美元（約七百五十六億六千港元），名列中國富豪榜第九位；受惠於在香港市的中國恒大股價今年累積上升近五倍，持有近七成八股權的許家印，資產暴漲至超過三百九十億美元（約三千零四十二億港元），力壓資產約三百八十八億美元（約二千零百二十六億四千萬港元）的馬化騰、三百八十七億美元（約三千零一十八億六千萬港元）的馬雲， 攀上《福布斯》實時富豪榜中國首富之位，全球排名...
2017-09-19
數以十萬計緬甸羅興亞族人越境湧到鄰國孟加拉逃避戰亂，觸發南亞地區近數十年來最嚴重人道危機，聯合國大會討論緬甸局勢前夕，緬甸軍方總司令敏昂萊在網上聲稱，國內從來不存在羅興亞族裔，部份孟加拉族武裝份子企圖以「羅興亞」名義在若開邦建立根據地，軍方才展開清剿行動，並指羅興亞人須為危機負最大責任。 敏文昂萊星期日在社交網站facebook表示，緬甸國內從來不存在「羅興亞」族裔，部份孟加拉族武裝份子要求外界承認他們是羅興亞人，且企圖在若開邦建立根據地，自上月二十五日起，武裝份子共發起九十三場衝突，故此軍方才展開清剿行動，又稱是羅興亞人首先挑起事端，故他們須為人道危機負最大責任。...
2017-09-19
泰國風景怡人，首都曼谷更是不少港人的旅遊熱點。當地全新豪宅曼谷湄南河四季水岸香榭，位處湄南河旁，約355個單位可享河景或城市景觀，項目並連接多條公共交通路線，約5分鐘車程可至Chan高速路入口，四通八...
2017-09-19
美股周一早段繼續造好，美股三大指數再創日內新高，杜指曾升78點，見22346點；標指和納指亦分別曾升0.32%和0.45%，續創日內新高。北韓在周末未見新挑釁行為，市場避險情緒消退，加上憧憬美國總統特朗普的減稅方案本周會有較多詳情，樂觀情緒推動環球股市普遍向上。 今晨四時，杜指收報22331點，升63點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76元，較香港收市價跌0.08元；騰訊（700）美國預託證券見348.69元，較香港收市價升2.69元。歐洲三大主要股市後段靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.24%至0.5%。 環繞北韓試射導彈的緊張局勢消退，投資者將注意...
2017-09-19
巴塞隆拿中場荷西保連奴上輪西甲取得加盟後首個入球，助球隊各戰線豪取五連勝。此子矢言已經完全融入新東家，今晚聯賽快車主場勢助球隊延續強勢，大勝對賽往績差勁的伊巴，讓球主客和讓兩球「主勝」穩開。 （now632台周三凌晨4:00直播） 荷西保連奴上輪攻入奠定勝局的入球，助球隊作客2:1反勝基達菲，此子豪言士哥將會陸續有來︰「我證明了自己已經融入了巴塞的體系，未來會有更多類似的士哥出現。」 巴塞近五場包括西甲及歐聯賽事全勝，轟入十四球僅失一球，今仗迎戰伊巴可望延續近六次聯賽對壘全勝的走勢，取「主勝」。
2017-09-19
地中海島國馬爾他（Malta）對不少旅者來說，是個無憂國度。這趟乘坐銀海郵輪（Silversea）旗下的銀魂號（Silver Spirit）豪華郵輪來訪，便分別在新、舊國都瓦萊塔（Valletta）和...
2017-09-19
17歲嘅吳卓林曾兩次報警稱遭母親吳綺莉（Elaine）虐待及刑事恐嚇，今年5月，卓林留醫兩個多月後回家團聚，擔心阿囡搞到變人乾嘅單親媽好感恩話會盡量解決問題。但好多嘢唔係你想解決就解決到，原來卓林再度...
2017-09-19
近年全球恐襲不斷，警方昨晨於大會堂舉行反恐演習，測試各部門應變協調，並希望加強公眾對反恐的警覺性及認知。恐怖襲擊早已無分國界，孤狼式襲擊更是防不勝防，香港既為國際都會，人口稠密，成為恐襲目標不足為奇。政府必須因應恐襲的新模式加強防範措施，而市民亦應提高警惕，以應付突發事件。 美國「小天后」Ariana Grande今年五月在倫敦曼徹斯特舉行演唱會期間發生恐襲，她將於周四來港演唱；加上倫敦地鐵日前發生炸彈襲擊案，造成二十九人受傷，再次令人關注本港受恐襲的風險。 或許不少市民覺得，香港遭受恐怖襲擊的機會不大，但事實上，本港作為一個鄰近中國大陸的國際城市，每日大量旅客出入境，而本...
2017-09-19
潘頓上周六雖然憑「幸福加數」贏馬，但鋒芒既不及周日贏五場的莫雷拉，開鑼至今，這位前冠軍騎師的整體成績亦比不上連贏五日的田泰安，甚至乎見習生潘明輝。但潘頓認為目前只是季初階段，相信自己的成績會愈來愈好，明晚谷戰其六匹座騎中，他最看好容廄「幸運興隆」和賀廄「真先生」這兩匹季內已出賽馬的機會。 第五場「幸運興隆」上周三初跑谷草千二米被捧成三倍次熱門，結果力拼下不敵「紅星」屈居第二，明晚匆匆再跑同程，續掌帥印的潘頓分析說︰「『幸運興隆』剛戰直路上後追有力，表現其實甚好，之所以未能進一步威脅頭馬，只因本身初跑此程，以及季內首戰狀態未夠勇而已。跑過一場後，牠的狀態勢將再進一步，今次再跑...
2017-09-19