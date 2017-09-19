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﻿美駐古巴使館受襲 16人遭音波損聽力

2017-09-19 列印
　　美國駐古巴大使館疑遭受音波攻擊，導致至少十六名使館職員、家眷聽力受損，須緊急回國治療，部份傷者失聰，古巴政府事後強烈否認涉事，而美國聯邦調查局、加拿大警方、古巴當局介入調查，均無法解釋原因，亦無法未釐清幕後主腦身份。

  美國國務卿蒂勒森周日表示，華府正考慮關閉駐古巴大使館，但現階段未作出最後決定。

  而古巴總統勞爾亦關注部份美國外交人員疑遭神秘聲波攻擊受傷一事，並允許美國聯調局派員到哈瓦那調查。
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