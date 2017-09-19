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﻿加勒比海 再受颶風威脅

2017-09-19 列印
　　颶風「艾爾瑪」重創加勒比海地區、美國佛羅里達州不足半個月，另一股風暴「瑪莉亞」日前在大西洋形成，周日已增強為一級颶風。美國國家颶風中心表示， 「瑪莉亞」目前最高風力時速達一百四十公里，預計持續增強，最快美國東岸時間周一晚上正面吹襲背風群島一帶，早前被「艾爾瑪」蹂躪的美屬及英屬處女島、多明尼加、波多黎各、安提瓜、巴布達等地均處於暴風圈範圍。另外，大西洋另一股颶風「喬斯」預計今日吹襲美國東岸中部及東北部，氣象局警告，部份地區或會降十三厘米豪雨。
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