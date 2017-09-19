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日報新聞 > 國際

﻿印度船隻傾覆至少19人死 Boat capsize kills at least 19 in India

2017-09-19 列印
  At least 19 people have died after an overcrowded boat capsized in a river in northern India.

BBC

  一艘超載船隻在印度北部一條河流傾覆，至少釀成十九人喪生。

英國廣播公司
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