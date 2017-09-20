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﻿特朗普聯大演說 倘受攻擊將摧毁北韓

2017-09-20 列印
美聯社
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　　特朗普（見圖）昨首度在紐約聯合國大會上發表演說，一如外界如料，特朗普演說中直斥北韓是邪惡的政權，指金正恩正在做「自殺任務」，不計後果研發及試射核武和彈道導彈，威脅到整個世界。他揚言，美國準備好應戰，並且有足夠能力採取軍事行動；又強調，如果遭到攻擊，除了毀滅北韓別無他選。

　　另外，特朗普日前與法國總統馬克龍在紐約會面時稱，正考慮於明年美國獨立日，仿效法國國慶日舉行閱兵，以展示美國軍事實力。
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