﻿墨國7.1級強震 最少225人罹難

墨西哥不足半個月再次發生強烈地震，中部普埃布拉州周二下午發生黎克特制七點一級地震，全國多個州份均感到劇烈搖晃，大批樓宇損毀倒塌，首都墨西哥城亦有樓宇倒塌、地底油管斷裂爆炸，地震至今造成最少二百二十五人死亡，大批民眾被活埋於瓦礫下，預料死亡人數將持續上升。



地震在周二下午一時十四分發生，震央位於墨西哥城東南一百二十三公里外的普埃布拉州拉博索鎮附近，震源深度五十公里，美國地質勘探局錄得地震強度為黎克特制七點一級。



全國進入緊急狀態



地震威力強大，普埃布拉、莫雷洛斯、格雷羅、瓦哈卡、墨西哥五州均感到劇烈搖晃，大量樓宇、基建設施損毀，大批民眾未及逃生，活埋在倒塌瓦礫下，而墨西哥城亦震感強烈，民眾驚荒逃到街上；市長曼塞拉表示，該市最少有四十四幢建築物倒塌；當地亦有學校在地震垮塌導致二十名學生死亡，三十名學生及八名教職員失蹤。



事發後，各個緊急部門迅速作出反應，派出大批人員展開救災行動，爭取在「黃金七十二小時」內救出更多生還者。



內政部宣佈全國進入緊急狀態，總統涅托晚上親自視察災區、慰問災民，強調當局首要任務是拯救被困瓦礫人士。



地震演習變逃生



而美國總統特朗普亦在社交網站Twitter祝福墨西哥國民，表示美國會提供所需協助。



周二是造成逾萬人死亡的墨西哥城八級大地震三十二周年，當局舉行紀念儀式及地震演習，詎料演習數小時後便發生強烈地震。



地質學家認為，今次地震與本月七日恰帕斯州強震無關，因為兩次地震震央相距六百五十公里，一般餘震只會發生在首次地震震央方圓一百公里範圍內。



另外，紐西蘭南部昨日亦發生黎克特制六點一級地震，震央位於奧克蘭島以西二百一十一公里的外海，震源深度十公里，屬淺層地震，幸無造成傷亡。