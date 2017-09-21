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﻿「瑪莉亞」直撲波多黎各 特朗普下令進入緊急狀態

2017-09-21 列印
　　颶風「瑪莉亞」肆虐加勒比海國家多明尼加後，再次增強為五級颶風，昨日直撲英美屬維京群島、美屬波多黎各；美國總統特朗普下令早前經歷「艾爾瑪」風災的波多黎各進入緊急狀態，當地政府已儲備大量物資應對災情。

　　「瑪莉亞」最高持續風力達每小時二百五十公里，它周二吹襲島國多明尼加、法屬瓜德羅普島，狂風暴雨造成嚴重破壞，並導致兩死兩失蹤，颶風深夜時分逼近英屬維京群島、美屬維京群島；美國國家颶風中心預測，強降雨可能會致英美屬地出現洪水、泥石流，危及居民生命。

　　「瑪莉亞」之後直撲波多黎各，成為八十五年來吹襲當地最強颶風，特朗普已下令波多黎各進入緊急狀態，當地政府已儲備大量物資應對災情；波多黎各總督羅塞洛則透過社交網站Twitter呼籲島上居民替住所做好防風準備，並前往政府避難所暫避。
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