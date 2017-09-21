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﻿里安納度 捐1.5億救生態

2017-09-21 列印
        奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧一直關注環境保護問題，他二○一四年曾在聯合國義正嚴辭宣揚環保重要性，狄卡比奧周二發表聲明，表示名下生態基金會今年撥款超過二千萬美元（約一億五千六百萬港元），資助全球逾一百間機構維護環境生態，受惠項目包括獅子保育、紅樹林保育、守護原住民權益、打擊非法捕魚等。據悉，由一九九八年至今，該基金會已撥款八千萬美元（約六億二千四百萬港元），資助各個環保機構。
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