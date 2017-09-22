﻿三度患產後抑鬱 伊萬卡公開經歷盼大眾關注

美國第一千金伊萬卡擁有羨煞旁人的幸福家庭，原來她誕下三名子女後，均患上產後抑鬱症，她更在電視節目內分享自身經歷，希望外界關注這項極為普遍、又經常被忽略的症狀。



伊萬卡接受醫學電視節目《奧斯醫生騷》訪問時表示，每次懷孕均十分喜悅，且享受懷孕過程；誕下三名子女後，情緒均陷入低谷，且出現不同程度產後憂鬱症。她稱，受憂鬱症影響，她感到自己讓所有人失望，認為自己沒有盡家長責任，或工作上未能表現企業主管應有水準。



伊萬卡表示，在電視節目內分享自身經歷，希望外界關注這項極為普遍、又經常被忽略的症狀，幫助其他面臨同樣問題的母親。