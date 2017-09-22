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﻿犀牛角變首飾偷運 Rhino horn smuggled as jewellery

2017-09-22 列印
　　Criminal networks smuggling rhino horn out of Africa are turning it into jewellery to evade its detection in airports, an investigation has found. BBC

　　調查發現，犯罪集團把犀牛角加工變成首飾偷運出非洲，避過機場檢測。英國廣播公司
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