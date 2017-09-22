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﻿伊朗總統反諷 特朗普政治流氓新手

2017-09-22 列印
　　美國總統特朗普周二首次在聯合國大會上發言，猛烈抨擊北韓發展該計劃，聲稱華府或被迫摧毀北韓；又明言厭惡伊朗，且不滿伊朗核問題協議。

  伊朗總統魯哈尼星期三在聯大發言時，揶揄特朗普是國際政治流氓新手，批評其言論無知、不合適，又稱若協議，不但破壞特朗普政府管治誠信，更會影響其他國家與美國談判信心。

　　而北韓外長李勇浩引用北韓俗語「儘管狗在叫，隊伍仍在前進」回應特朗普言論。
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