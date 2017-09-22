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﻿法國名廚 要求米芝蓮除星

2017-09-22 列印
        不少餐廳均希望名列米芝蓮三星推介，但位於法國阿韋龍省拉吉奧爾鎮、連續二十年獲評三星級餐廳的Le Suquet，其經營者、名廚塞巴斯蒂恩日前卻主動要求米芝蓮摘除其三星級評價。塞巴斯蒂恩表示，自獲得三星評級後，餐廳每道菜被人評頭品足，令他與一眾廚師承受許多壓力。他稱，若要烹調頂級美食，必須遠離瘋狂的星級評鑑。米芝蓮表示，今次是首次有法國大廚在運作模式沒有重大改變情況下，自動要求除名，米芝蓮會審慎考慮。
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