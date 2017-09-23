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﻿墨國軍方稱仍有一人困瓦礫

2017-09-23 列印
■救援人員將十幢建築物列作搜索重點。美聯社
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　　墨西哥強烈地震罹難人數至最少二百七十三人，救援人員在首都墨西哥城特拉爾潘區救出一名被困三十六小時的八歲女童；至於早前傳出在倒塌學校瓦礫發現的生還女生，墨國海軍周四突然澄清，現場並無學生被困，但相信有一名生還成人仍困在瓦礫堆下。

　　地震發生逾三天，救援人員仍在墨西哥城瓦礫中搜索死傷者，並將其中十幢建築物列作搜索重點；當局周三在城內不同區域先後救出六十名生還者，包括在特拉爾潘區救出一名被困三十六小時的八歲女童。

　　至於被困在倒塌學校瓦礫的十二歲女童蘇菲亞，海軍助理部長薩緬托表示，軍方與教育部門、校方核對學生資料後，證實該校並無學生失蹤，除罹難學生外，其餘學生分別留院治療或回家休養。
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