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﻿歐萊亞繼承人 世界女首富逝世

2017-09-23 列印
　　世界女首富、全球最大化妝品集團歐萊雅繼承人貝當古周三晚逝世，終年九十四歲。貝當古女兒梅耶爾前日對外公佈死訊，表示其母在巴黎寓所安詳離世；歐萊雅行政總裁兼集團主席保羅阿貢亦發表聲明，表示得知貝當古去世後感到十分悲傷。

  據《福布斯》雜誌二○一七年全球富豪榜顯示，貝當古生前資產估計達三百九十五億美元（約三千零八十億港元），是全球排名第十四位富豪，亦是全球最富有女性；她晚年患上認知障礙症困擾，且捲入法國前總統薩爾科齊政治獻金案，並因遺產分配問題與獨生女兒梅耶爾興訟。
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