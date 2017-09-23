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﻿facebook將加強 審查政治廣告

2017-09-23 列印
　　美國國會一直質疑，俄羅斯干擾去年美國大選。facebook創辦人朱克伯格周四宣佈，將向國會提交去年大選前數個月，由俄羅斯組織或個人刊登的三千個政治廣告，配合國會調查工作。他強調，該公司今後將採取多項行動，確保facebook用得其所，在推動民主上更作為。

  朱克伯格又表示，facebook將增聘二百五十人，加強審查政治廣告，且要求政治廣告客戶，公開廣告支金來源。
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