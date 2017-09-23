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﻿德多黨領導人 收刀片恐嚇信

2017-09-23 列印
　　德國明日舉行大選，總理默克爾尋求第三度連任。當地媒報道，默克爾、執政聯盟黨內基社盟主席澤霍夫、綠黨大選候選人卡特琳戈林埃克哈特、左翼黨成員居西等多個政黨領導人，近日相繼接獲附有刀片、不明粉末的恐嚇信件。警方目前調查後實證，有關白色粉末是蘇打粉等不會傷害人體物質，目前並無組織或個人承認責任，犯案動機亦不明朗，暫時沒有疑犯落網。
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