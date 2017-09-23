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﻿IG晒性感照 美女陸戰隊員變網紅

2017-09-23 列印
        美軍海軍陸戰隊一名女隊員近日成為網上紅人，她人氣急升並非因為槍法如神、戰績彪炳，而是她擁有天使面孔、魔鬼身材。海軍陸戰隊服役近七年的康納，現時駐守南加州，她除將自己軍旅生活相片上載社交網站Instagram外，亦有大量身穿便服，甚至三點式泳衣騷的性感相片，結果吸納不少男網民成為跟隨，粉絲更封她為「戰鬥芭比」。康納表示，自己非完美女性，從軍更為其身體增添不少傷痕；又強調自己其他女性的忠誠朋友，絕不會勾搭對方伴侶。
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