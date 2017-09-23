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﻿有人被「斬頭」 人唔好報警？！

2017-09-23 列印
　　警方經常呼籲民眾目睹案件時要盡快報警，但美國田納西州格林縣警方卻一反常態，在社交網facebook呼籲當地民眾，若發現一名男子頭顱疑被車房門鍘斷，門上有血手印時，切勿報警求助。格林縣警方日前接報，懷疑當地一間車房發生命案，警員到場調查時，發現「死者」只是一個稻草人，所謂「命案」只是一個極為逼真的萬聖節裝飾品，故作出有關呼籲，希望民眾不要浪費警力。
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