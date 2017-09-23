機械人遇襲倒地叫「救命」
危駕司機被捕 城巴激剷行人路3死29傷
深水埗鬧市昨傍晚發生恐怖車禍！一輛載着多名乘客的城巴，昨傍晚駛至長沙灣道與欽州街交界，突然失控追撞的士尾後剷上行人路，多名途人走避不及，慘遭巴士撞飛，更有多人被捲入車底；巴士上層撞入大廈騎樓才停下。事...
2017-09-23
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陽澄湖今日開捕 洪澤搶先促銷大閘蟹
踏入秋天，一年一度的大閘蟹季亦展開，著名的江蘇省陽澄湖大閘蟹今日開湖捕撈，但省內另一大閘蟹產地洪澤湖，昨日卻搶先開捕，並聯同購物網站舉辦大閘蟹促銷。 陽澄湖大閘蟹今日開捕上市，業界估計，今年陽澄湖蟹產量約一千三百至一千五百噸，開市售價或略高，每斤批發價約一百八十元人民幣，陽澄湖品質亦保持過往水平。 雖然陽澄湖大閘蟹今日開捕，但省內另一大閘蟹產區宿遷市泗洪縣洪澤湖，昨日已搶先開捕，成為全國今年第一個捕撈大閘蟹產地。縣政府更聯同購物網站舉辦大閘節促銷。 泗洪縣長李愛華表示，當地制定嚴格養殖標準，令洪澤湖大閘蟹保持優良品質，出口量更連續十一年位居江蘇省縣首位；當局更希望透...
2017-09-23
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北韓考慮太平洋試爆氫彈 報復特朗普摧毀言論
美國總統特朗普日前在聯合國大會內揚言，若美國被逼以武力手段捍衞國土或盟國，將完全摧毀北韓。北韓領袖金正恩（見圖）昨首度以個人名義發表聲明，強調特朗普需為其妄言付出代價，朝方正考慮以史上最強手段回應；朝鮮外長李勇浩表示，相信政府或考慮在太平洋進行空前規模氫彈試爆。 北韓官方通訊社昨發表金正恩個人聲明，表示特朗普日前的言論，不單未能嚇倒他，更證明朝方發展核武、導彈道路正確，平壤政府將貫徹該方針。 他抨批，特朗普在世人面前否定、侮辱他和朝鮮，且聲言要消滅北韓，行為等同向朝宣戰，平壤當局朝方正考慮以史上最強硬手段回應，要令特朗普為其狂言付出代價。 李勇浩則表示，相信平壤政府...
2017-09-23
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瓏門高層盡覽開揚景
屯門指標屋苑瓏門，坐落在港鐵屯門站上蓋，基座為大型商場，無論是生活還是交通配套都完善。是次介紹該屋苑一個高層大戶，實用面積1033方呎，四房連雙套房間隔，巨型大廳裝潢華麗，亮點是落地大玻璃窗恍如電影院...
2017-09-23
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恒指急挫229點 標普降中港評級 兩萬八關再失守
標普下調中港評級，震散周五港股，滙控（005）、建行（939）及平保（2318）領跌下，恒指接連失守28000關、10天線及20天線，全日跌229點，恒指收報27880點；國企指數收報11109點，下滑89點或0.8%，成交金額926.35億元。 全周計港股仍錄升幅，恒指累升72點或0.26%；國指累漲41點或0.37%。恒指三次挑戰28000點不成，而且三頂背馳，後市或要調整。 宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，港股周五因中港評級遭標普下調而受壓，但由於北水仍充裕下，下調評級對港股的實際影響有限，而周五港股於低位有承接，也反映此消息對港股影響僅屬短暫，預期下...
2017-09-23
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夏神來 瘟神去 藍獅「篤」定掂
車路士周四宣佈，以據報的七千二百萬美元（約五億六千萬港元）將麻煩前鋒迪亞高哥斯達賣回馬德里體育會，同時翼鋒夏薩特周三英格蘭聯賽盃傷瘉復任正選，證明狀態已完全恢復。藍獅去舊迎新，今晚英超作客勢挫史篤城為下周中歐聯大戰馬體會壯行色，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。 （now623台、LeSports HK App今晚10:00直播） 經過今夏一番擾攘，車路士周四和馬體會達成共識，以七千二百萬美元將跟干地鬧翻的迪亞高哥斯達賣回給對方，此子將隨牀單軍團操練，直至明年一月該隊註冊禁令期滿才可上陣。 哥斯達5.6億重返馬體會 同時，傷瘉的夏薩特後備上陣三次後，周三英聯盃主場對諾定...
2017-09-23
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精明入手 男女時裝配飾
買衫買鞋又豈止是女士的專利，時尚男士返工見客同樣需要置裝，轉季減價當然是入貨好時機，不過到精選Outlet可能有更理想的優惠，今次為大家精選兩間低至二折的男女裝名牌Outlet，讓大家盡情掃貨，精明消...
2017-09-23
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一家三口牽手報喜 51歲城城終認做老竇：感覺圓滿踏實
51歲的郭富城今年4月迎娶30歲的內地索模方媛（Moka），當時盛傳兩人奉子成婚，惟他們未有開腔承認；至本月初再傳出方媛已為城城誕下千金，不過他們繼續封口不提。城城昨早終在社交平台上載「我們仨」的牽手...
2017-09-23
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巴士的點評——揭曉明上北京的幕後思維
中共十九大召開在即，中國各地區領導人調動頻仍，音樂椅轉個不停。港澳系統亦出現人事調動，澳門中聯辦主任王志民昨天來港接任香港中聯辦主任一職；香港中聯辦主任張曉明今天就上北京，升任港澳辦主任。 一般而言，...
2017-09-23
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賽馬研習社——快趣的返泥贏
每個人都有自己的長處，就好似運動員都會有特別擅長的項目，百米飛人保特強項當然是一百米，若要他跑馬拉松，相信成就遠比短途低。其實賽馬亦一樣，每匹馬都有其擅長的場地及路程，過往於泥地賽事有好成績的馬匹，轉...
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