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﻿機械人遇襲倒地叫「救命」

2017-09-23 列印
　　俄羅斯發生機械人遇襲事件，網上流傳片段顯示，一名汽車司機與駕駛三輪電單車運載機械人的男子發生口角，司機待對方卸下機械人後，在後車廂取出棒球棍重擊機械人頭部，打得對方重倒在地高呼「救命」。據悉，遇襲機械人名叫艾倫提姆，是莫斯科研究所針對明年世界盃足決賽周設計的保安機械人，它具有偵測能力，可迅速篩選出有敵意情緒人士，並即時通知警方。警方事後表示，疑犯駕駛的汽車並未安裝車牌，令當局難追查其身份。
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