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﻿倫敦商場淋腐液案英警：不涉恐襲

2017-09-25 列印
　　倫敦地鐵月中發生爆炸案，警方事後確認為恐怖襲擊，先後拘捕多名疑犯；上周六倫敦一個購物中心外發生淋潑腐蝕性液體事件，六人受傷，事件一度令人擔心是恐襲，警方事後澄清，案件不涉恐怖主義。事發在上周六晚上約八時，有人在倫敦東部臨近奧林匹克公園斯的特拉特福德中心外，目睹一群人士爭吵，未幾，一批男子向途人淋潑腐蝕性液體，附近快餐店員工稱，事發後有兩名面部受傷人士衝入店內洗手間，用水清洗傷口。

　　警方接報後，即時派員封鎖現場調查，救護員即場治療六名傷者，其中三人需要送院。當局事後拘捕一名男子，懷疑他蓄意傷害他人身體，目前仍調查疑犯施襲動機。
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