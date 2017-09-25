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﻿荷航九霄掉落外板擊毁大阪路中車

2017-09-25 列印
　　日本發生客機飛機途中掉落外板事件，幸無造成傷亡。

  事發在上周六上午十一時荷蘭航空一架載有三百二十一人的波音七七七客機，由從關西機場起飛前往阿姆斯特丹，飛機爬升至約二千四百公尺時，一塊重約四公斤、由非金屬複合材料製成的右翼底座外板掉落，擊中一輛駛經大阪市北區西天滿的房車，意外導致車頂凹陷、車窗碎裂，幸車上兩名女子並無受傷。

　　客機降落阿姆斯特丹後確認外板脫落；據悉，客機起飛前檢查中並無異常情況，日本國土交通省運輸安全委員會已派員調查原因。
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