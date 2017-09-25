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﻿巴西派兵進入里約貧民窟 Brazil's army sent into Rio favela

2017-09-25 列印
　　The Brazilian army was deployed in one of Rio de Janeiro's largest favelas, Rocinha, after six days of clashes between rival drug gangs. BBC

　　敵對的販毒集團火併六天後，巴西派軍隊部署於里約熱內盧其中一個最大的貧民窟「羅西尼亞」。

英國廣播公司





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