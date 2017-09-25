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﻿英漢自家後園 種出4呎長紅蘿蔔

2017-09-25 列印
        居於英國蘭開夏郡的五十三歲男子史密夫，其六歲孫兒奧斯卡失聰並患有自閉症。他接納醫生建議，將家中後園開墾成農田，爺孫二人一起種植蔬菜，寓治療於娛樂。

　　史密夫早前收成紅蘿蔔時，竟掘出一個長達一百二十厘米，相當於四呎的紅蘿蔔，其長度可媲美奧斯卡。

　　他表示，若非該蘿蔔部份根脫落，相信會長得更長。但他已決定帶同這棵巨型紅蘿蔔，參加全國蔬果比賽。
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