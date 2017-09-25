﻿哈里無視美第一夫人望女友

英國皇位第五承繼人哈里王子上周六到加拿大多倫多主持他創辦的「勇士不敗運動會」開幕禮，開幕儀式後，哈里坐在美國第一夫人梅蘭妮亞身旁，但傳媒發現他不時望向相隔約四排座位的觀眾席，原來其明星女友梅根亦有到場支持男友，是二人公開戀情後首度在大型公開活動中雙雙亮相。



哈里較早時出席一項活動，由五歲女童戈默斯駕駛一輛迷你越野車載着他遊車河，其間哈里表現得十分興奮，看來童心未泯。