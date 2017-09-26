﻿庫什納重蹈希拉莉覆轍 私人電郵處理白宮事務

美國華府再發生「電郵門」風波，在白宮內擔任高級顧問的美國總統特朗普的女婿庫什納，被揭發以私人電郵處理白宮事務，令人聯想到特朗普的競選對手希拉莉曾被揭出任國務卿期間使用私人電郵處理公務，被特朗普窮追猛打及一度揚言要她入獄，但今次是自己的女婿被捲入同類風波，未知特朗普會如何處理。



美國政治新聞網站Politico報道，指由今年一月至八月，庫什納利用私人電郵接收及回覆白宮官員的電郵，為數不足一百封。據悉，庫什納的私人電郵帳號，是希拉莉爆發「電郵門」醜聞後數月才開立的。



庫什納代表律師周日發聲明承認，在特朗普就職後初期，庫什納的確曾使用私人電郵與其他人通訊，很多時是轉發新聞或政治評論文章，但在更多情況下，是有人主動發送郵件到該私人電郵，而不是白宮的電郵。