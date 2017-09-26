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﻿全球最美女孩 米蘭時裝周行天橋

2017-09-26 列印
        六歲時曾被譽為「全球最美女孩」的法國模特兒布隆多（Thylane Blondeau），如今已十六歲，身高五呎六吋，長得亭亭玉立。她近日在意大利米蘭時裝周亮相，備受矚目。

　　布隆多上周六晚為品牌Dolce & Gabbana行天橋，穿上一襲印有紅色及粉紅大花圖案的中袖白色長裙，頭戴小后冠，左手拿著手袋，長髮披肩，婀娜多姿。在早前的紐約時裝周，她已獲請出席，坐在第一排看時裝表演，可見她雖年紀輕輕，但在時裝和模特兒界已舉足輕重。

　　布隆多的母親是法國設計師V.ronika Loubry，在母親培育下，她四歲便踏入時裝界，為Jean Paul Gaultier的時裝展行天橋，六歲便登上《Vogue》兒童版封面，被傳媒譽為「全球最美女孩」。
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