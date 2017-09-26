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﻿上野動物園熊貓BB叫香香

2017-09-26 列印
　　今年六月十二日在東京上野動物園出生的熊貓寶寶將正式命名為「香香」！東京都於七月至八日間為小熊貓公開徵集名字，獲得三十二萬二千五百八十一份投稿，東京都知事小池百合子昨舉行記者會公布這隻小熊貓的名字。

　　相關人士表示，在超過三十二萬個命名中，以最多人命名的前一百個名字為主，除掉過去曾有的及已登記為商標的名字後，再經日本熊貓保護協會名譽會長黑柳徹子，以及上野動物園園長等六人的選考委員會投票，最後選出八個名字。與中方協調後，最終由東京都政府決定貓熊寶寶取名為「香香」。而據以往慣例，熊貓寶寶大約出生半年才會公開露面，香香或要等到六個月大，即今年底才會亮相。
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