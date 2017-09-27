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﻿倫敦地鐵車廂 「尿袋」爆炸五人傷

2017-09-27 列印
　　英國倫敦塔丘（Tower Hill）站內，昨午一架途經列車上，一個黑色背囊突然爆炸起火（圖），造成至少五人受傷，乘客慌忙逃離現場，車站一度被關閉。當地警方事後迅即公佈指事件無可疑，相信是由手提電話外置充電器過熱起火引起。

　　英國時間昨日（二十六日）中午時份，一架地鐵列車駛經塔丘站時，車廂內一個黑色背囊突然爆炸起火，有在月台的目擊者稱，看到車廂內一個充電器冒煙及傳出嘶嘶聲。當局迅即疏散乘客及關閉車站。當地警方表示，在昨午十二時半前已派員趕到現場，其後在社交網站Twitter發文稱事件無可疑，相信是由手提電話外置充電器過熱起火引起。

　　倫敦地鐵本月十五日發生地鐵爆炸恐襲，釀成三十人受傷，一名十八歲疑犯被捕。
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