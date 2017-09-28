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﻿新加坡少年余澎杉 獲美政治庇護

2017-09-28 列印
　　因批評新加坡已故國務資政李光耀、侮辱宗教判監的新加坡少年余澎杉，去年底抵達美國並尋求政治庇護，芝加哥移民上訴庭決定維持原訟庭裁決，給予余澎杉政治庇護，他周二已重獲自由。

憂回國後受更多迫害

　　現年十八歲余澎杉去年十二月由新加坡飛抵美國芝加哥後，向美方提出政治庇護，之後一直被聯邦移民部門羈留。

  美國移民法庭批准給予政治庇護三月批准其申請，惟政府提出上訴；芝加哥移民上訴庭法官上周四表示，余澎杉提出充份理據，擔心他返回新加坡後會受到更多迫害，故決定維持原訟庭裁決，給予余政治庇護。余澎杉獲得政治庇護後，可在一年內申請綠卡，今後合法居留美國

　　余澎杉周二已獲釋，並在社交網站留言，表示自己已自由；其代表律師引述余稱，今後可自由發表政治觀點，毋須再擔心以言入罪。
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