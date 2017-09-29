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﻿日解散眾議院 下月提前大選

2017-09-29 列印
　　日本首相安倍晉三昨日解散國會眾議院，並決定下月二十二日舉行眾院選舉日。安倍表示，政府施政必須拿出成果，重選後希望能加強施政。下月選舉將會選出四百六十五個議席，執政自民黨及其盟友公明黨須取得過半議席方可確保施政順利，惟自民黨除面對四大在野黨挑戰外，東京都知事小池百合子日前宣佈成立希望之黨，並派出逾百人參選；而希望之黨亦令最大在野黨民進黨瀕臨分裂，部份議員決定轉投希望黨；分析指，希望之黨或會取代民進黨成為最大在野黨。
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