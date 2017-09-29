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﻿沙特首委女性任高級官員

2017-09-29 列印
　　沙特阿拉伯女性權益持續改善，周二宣佈明年六月容許女性駕駛汽車後，沙國政府周三日再宣佈，委任艾嘉米迪為艾庫巴爾助理市長，是該國首位女性助理市長。當局表示，該項任命是配合國家未來願景計劃、經濟改革計劃，目的是將女性勞動力比例由現時成二提高至三成，且增加女性在國家領導階層佔比。據悉，沙國女性可合法駕車對她們投身勞動市場有很大助益，亦是當地邁向兩性權利平等重要一步。
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