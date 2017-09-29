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﻿澳洲餐廳懸掛牛隻惹爭議

2017-09-29 列印
  "Australian restaurant draws controversy over hanging cow"

An Australian restaurant has drawn controversy for hanging a taxidermied cow from its ceiling to raise debate about eating animals.BBC

  

　　澳洲一間餐廳自天花板垂掛一條牛標本，以引起人們辯論是否應該吃動物，但此舉惹來了爭議。英國廣播公司
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