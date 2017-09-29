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﻿意女辦婚禮 自己嫁自己

2017-09-29 列印
        意大利四十歲健身教練蘿拉一直未遇如意郎君，但她日前仍舉辦一場婚禮，在七十名親友面前，舉行一個沒有王子的童話式婚禮，宣佈自己嫁給自己。

　　蘿拉表示，兩年前與拍拖十二年的男友分手後，一直未遇見另一位可與她共創未來的男性，遂決定自己嫁給自己。該種名為「單偶」的單人婚姻模式近年在全球興起婚姻模式，支持者認為，它象徵愛和接納自己，但該種結婚儀式並無法律效力。
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