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﻿公路收費亭鬥氣 「對峙」如蠟像

2017-09-29 列印
  福建日前發生一宗另類「對峙」事件，一名貨車司機上周五凌晨驅車駛離福建南平光澤高速公路，當他抵達收費亭時，因他未有解開安全帶，加上車廂高，他無法將收費卡交到女收費卡手上，女方亦不願站起取卡，雙方離只差約十厘米，對峙過程猶如定鏡，足足維持近一分鐘。福建省高速公路公司調查後，表示女收費員曾多次起身伸手取咭，惟遭該名司機多番故意捉弄，令她拿不到通行卡。
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