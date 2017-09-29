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﻿哈里偕女友住皇家套房 一晚逾萬四元惹批評

2017-09-29 列印
　　英國哈里王子與美國女星梅根拍拖超過一年，二人戀情愈趨穩定，她們周一穿著黑白配情侶裝一同觀看「勇士不敗運動會」輪椅網球賽，不時交頭接耳。為保障私隱、免受狗仔隊騷擾，二人特意入住多倫多五星級費爾蒙特皇家約克酒店的皇家套房。據悉，套房每晚房租高達二千三百一十八加元（約一萬四千五港元），惹來不少英國納稅人不滿，有人批評哈里胡亂花費公帑；更有人稱，二人入住皇家套房一晚房租，已花掉一名清潔工十分之一年薪。
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