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﻿新加坡白犀牛BB活潑好動

2017-09-29 列印
　　新加坡動物園近日再有一隻南方白犀牛寶寶出生，該隻只有六周大的小犀牛在母親悉心照顧下一天一天成長。

　　犀牛寶寶活潑好動，最愛在泥地上打滾，當動物園工作人員用刷子替牠清洗腹部時，牠變得猶如小貓小狗般，享受他人替其按摩。新加坡動物園推行保育野生動物計劃多年，至今已有二十一隻南方白犀牛在園內出生，該隻犀牛寶寶，已是其母第十一胎。
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